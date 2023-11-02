Жители Краснодара смогут бесплатно провериться на сахарный диабет 4 ноября

На ж/д вокзал в Краснодаре прибудет «Поезд здоровья «Вместе против диабета».

Все желающие смогут пройти комплексное обследование, в том числе онкоскрининг и сдать анализы на сахарный диабет. Также можно будет пройти биоимпедансометрию и узнать количество в организме жира и жидкости, мышечной и костной массы. По окончанию диагностики каждому выдадут «Паспорт здоровья», который будет включать персональные рекомендации.

Медики будут вести прием 4 ноября с 10:00 до 17:00 по адресу: ул. Привокзальная площадь, 1 (ж/д вокзал Краснодар-1, 2 этаж). Для прохождения бесплатного обследования нужно будет иметь с собой полис ОМС и паспорт, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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