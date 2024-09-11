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Жители Краснодара не смогут понаблюдать момент стыковки «Союза МС-26» из-за тени

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-krasnodara-ne-smogut-ponablyudat-moment-stykovki-soyuza-ms-26-iz-za-teni
Жители Краснодара не смогут понаблюдать момент стыковки «Союза МС-26» из-за тени
Фото Роскосмоса

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-26» и тремя членами экипажа 72-й долговременной экспедиции МКС в 19:23 стартовала с космодрома Байконур.

Ожидается, что корабль экспедиции пристыкуется к универсальному узловому модулю примерно в 22:33 по московскому времени.

В это время МКС будет в небе над Краснодаром, но будет в тени Земли.

«К сожалению, не сможем понаблюдать», — сообщили специалисты краснодарского астроклуба «Вега» в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», трансляцию стыковки «Союза МС-26» к модулю «Рассвет» можно посмотреть на всех площадках «Роскосмоса».

Прямой эфир начнется в 22:15 по Москве. Ожидается сама стыковка, а также открытие люков и встреча экипажей.

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