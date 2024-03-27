Жители Краснодара могут помочь в изготовлении маскировочных сетей для бойцов СВО

В краевой столице сейчас работает 10 пунктов по плетению маскировочных сетей. Их открыли в каждом округе.

Желание помочь солдатам, отстаивающим интересы РФ в зоне спецоперации, объединило разные общественные организации и благотворительные фонды Краснодара. К работе по изготовлению маскировочных сетей также могут присоединиться неравнодушные жители краевого центра.

Над созданием камуфляжного покрытия, которое помогает в маскировке солдат, окопов, военной техники и других важных объектов, трудятся по следующим адресам:

Дом молодежи, Сормовская 12/11 (с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00);

Российский союз ветеранов Афганистана, Атарбекова, 38, 8-(861)220-61-51;

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, Брянская, 6, 8-(918)188-81-86;

Храм Святого Духа, Сормовская, 126, 8-(861)260-27-07;

Школьный краеведческий отряд «Патриоты Кубани», Патриотическое пространство «Землянка», Рождественская Набережная, 11, Бульварное Кольцо, 7, 8-(961)850-80-56;

Общественно-информационный центр города, Красноармейская, 53, 8-(861)253-43-34;

Благотворительный фонд «Основа», Коммунаров, 239, 8-(918)666-91-90;

Группа «Гражданская инициатива», Московская, 118/1, 8-(903)458-78-15;

Комитет семей воинов Отечества, Крупской, 103, 8-(861)244-91-94.

Время работы каждого волонтерского пункта можно уточнить по телефону, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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