Жители Краснодара могут получить бесплатную юридическую консультацию

МФЦ Краснодар и фонд «За права заемщиков» организует бесплатную юридическую консультацию для заявителей, столкнувшихся с проблемами в кредитно-финансовой сфере.

Юридическую помощь окажет федеральный эксперт фонда «За права заемщиков» и портала «Моя финансовая история», главный редактор портала «Финграмота.рф», кандидат юридических наук Михаил Алексеев. Консультация пройдет 21 июня в МФЦ Краснодар в «СБС Мегамолл» с 14:00 до 17:00.

Юрист будет отвечать на вопросы по темам: нарушение прав потребителей финансовых услуг, финансовое мошенничество, проблемы с черными кредиторами, сделки «возвратного лизинга», изъятие имущества, договоры займа под залог недвижимости, проблемы с долгами и коллекторами. Записаться на прием можно по телефону 8-995 400 87 44, сообщает пресс-служба МФЦ Краснодара.

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