Жители Краснодара 12 апреля смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ
Общество
11.04.2023 21:23
Сдать тест на вирус иммунодефицита человека можно будет с 11:00 до 14:00. Мобильный пункт тестирования будет работать в сквере имени Жукова.
Тест на ВИЧ может сдать любой желающий — независимо от гражданства и места проживания. Никаких документов для сдачи теста не потребуется.
«Узнать свой ВИЧ-статус можно с 15 лет без разрешения родителей и опекунов. Анализ проводится экспресс-методом. Результат будет известен через 20 минут после сдачи капиллярной крови из пальца», — рассказал главный врач Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Валерий Кулагин.
Следующая акция пройдет 19 апреля в Екатерининском сквере, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.
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