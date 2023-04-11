Жители Краснодара 12 апреля смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ

Сдать тест на вирус иммунодефицита человека можно будет с 11:00 до 14:00. Мобильный пункт тестирования будет работать в сквере имени Жукова.

Тест на ВИЧ может сдать любой желающий — независимо от гражданства и места проживания. Никаких документов для сдачи теста не потребуется.

«Узнать свой ВИЧ-статус можно с 15 лет без разрешения родителей и опекунов. Анализ проводится экспресс-методом. Результат будет известен через 20 минут после сдачи капиллярной крови из пальца», — рассказал главный врач Клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Валерий Кулагин.

Следующая акция пройдет 19 апреля в Екатерининском сквере, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

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