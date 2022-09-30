Жители Краснодара 1 октября смогут обменяться вещами для животных

Фото пресс-службы мэрии Краснодара

Акция «Зеленая суббота» пройдет в преддверии Всемирного дня защиты животных.

Горожане смогут обменяться одеждой, игрушками и различными аксессуарами для питомцев. Сделать это можно с 12:00 до 15:00 на территории приюта «Краснодог» по адресу: улица Куйбышева, 2.

Вещи для обмена должны быть чистыми, рабочими, без сильных повреждений. Резиновые или пластиковые вещи необходимо тщательно вымыть или обдать кипятком, а текстильные — постирать.

Кроме того, краснодарцы смогут передать необходимые товары в приют для животных: лекарства, корм или полезные принадлежности. Принесенный корм должен быть запечатанным и с действующим сроком годности. Также принимаются пеленки, бытовая химия для содержания животных, средства от паразитов.

Все наименования лекарств и марки кормов можно посмотреть на сайте приюта, сообщает пресс-служба мэрии.

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