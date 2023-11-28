Жители Краснодара 1 декабря смогут бесплатно сдать тест на ВИЧ

Мобильный пункт будет работать в Екатерининском сквере с 11:00 до 14:00.

Акцию приурочили ко Всемирному дню борьбы со СПИДом. Желающие могут сдать кровь бесплатно и анонимно.

Другая акция пройдет 29 ноября в 11:00 — лекция по защите от ВИЧ «Я выбираю жизнь» состоится в Центре общественного здоровья и медицинской профилактики на улице Воровского, 182.

«Раннее выявление ВИЧ-инфекции способствует успешности лечения. В этом случае удается сохранить иммунную систему и быстро подавить активность вируса. А значит, сберечь качество жизни и предупредить развитие сопутствующих заболеваний», — рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Краснодара Светлана Харламова.

Перед тестом прием будет проводить психолог. Результаты тестирования будут известны через 15–20 минут. Если он окажется положительным, диагноз «ВИЧ» ставить не будут — сначала пациент должен пройти комплексное обследование, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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