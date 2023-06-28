Жители коттеджного поселка в Сочи не смогли отсудить компенсацию ущерба из-за оползня

Четырем семьям из поселка Горная поляна суд отказал во взыскании с мэрии города ущерба от разрушения домов, которые снес оползень в октябре 2021 года.

Хозяева домов считают, что мэрия не имела права разрешать застройку на опасной территории. Ущерб они оценили в 110 млн рублей.

Суд признал, что причиной разрушения домов стала ЧС природного характера, соответственно, вины администрации в произошедшем нет.

Еще два иска к муниципалитету суд пока не рассмотрел. На все отказы уже подали официальные жалобы, сообщает «Коммерсантъ-Юг».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи прошел мощный ливень в ночь на 5 октября. В результате размыва почвы сошел оползень в селе Сергей-Поле. Он повредил дороги и газопровод, а коттеджи сместились по склону.