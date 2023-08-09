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Жители 9 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-9-ulits-na-severe-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-krupnoj-avarii
Жители 9 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло поздно вечером 9 августа.

Из-за аварии оказались обесточены ПС «ВП-425» и 12 трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах: Российской, 1-го Мая, Кирилла Россинского, Шаляпина, Сергиевской, Братьев Черниковых, Пластуновской, Переяславской, а также в переулке Гаражном.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества на севере города уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: жителей Краснодара попросили экономить электроэнергию из-за повышенной нагрузки на электросети. Горожан призвали не использовать несколько приборов сразу, а охлаждать квартиру не двумя, а одной сплит-системой.

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