Жители 9 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло поздно вечером 9 августа.

Из-за аварии оказались обесточены ПС «ВП-425» и 12 трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах: Российской, 1-го Мая, Кирилла Россинского, Шаляпина, Сергиевской, Братьев Черниковых, Пластуновской, Переяславской, а также в переулке Гаражном.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества на севере города уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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