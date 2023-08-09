Жители 9 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Происшествия
09.08.2023 23:08
Отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло поздно вечером 9 августа.
Из-за аварии оказались обесточены ПС «ВП-425» и 12 трансформаторных подстанций. Свет отключили на улицах: Российской, 1-го Мая, Кирилла Россинского, Шаляпина, Сергиевской, Братьев Черниковых, Пластуновской, Переяславской, а также в переулке Гаражном.
На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества на севере города уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.
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