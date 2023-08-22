Жители 8 улиц на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Отключение электроэнергии в Прикубанском округе произошло утром 22 августа.

Из-за повреждения на линии оказались обесточены ПС «ВК-14» и 42 трансформаторные подстанции. Без света временно остались жители улиц: Ейское шоссе, 1-го Мая, Тверской, Комарова, Целиноградской, Карла Гусника, 16-го Полевого участка и Академика Веселовского.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества на севере города уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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