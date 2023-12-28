Жители 40 улиц в Сочи почти на сутки остались без воды из-за крупной аварии

Серьезный прорыв произошел на магистральном водоводе в районе Курортного проспекта в Хостинском районе.

Из-за нештатной ситуации питьевую воду отключили на улицах: Курортный проспект, Есауленко, Ворошиловской, Ясногорской, Дивноморской, Бзугу, Транспортной, Амбровой, Краево-Греческой, Яна Фабрициуса, Севастьянова, Следопытов, Земляничной, Буковой, Прямой, Ветеринарной, Верхней Лысой горе, Пятигорской, Дмитриевой, Лермонтова, Депутатской, Грибоедова, Благодатной, Возрождения, Лесной, Бытха, 20 ГСД, Ломоносовской, Коммунальной, Кленовой, Персиковой, Метелева, Тепличной, Ивановой Поляне, Механизаторов, Дубовой, Изобильной, Лысой горе, Учительской, Тургенева, Серафимовича, а также переулках Ветеринарном и Карбышева.

Специалисты водоканала оперативно приступили к восстановление поврежденного водовода. На место доставили необходимые технику и материалы. В аварийных работах задействовали 10 человек и три единицы техники.

Завершить работы в Хостинском районе планируют до конца дня, а восстановить подачу воды к обеду 29 декабря. Жителям домов, попавшим в зону отключения, организовали подвоз воды автоцистернами по заявкам, которые можно оставить по телефону: 8 (8622) 444-05-05, сообщает пресс-служба МУП «Водоканал города Сочи».

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