Общество
Жители 38 улиц в Краснодаре останутся без света 11 декабря
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В четверг в разных частях краевой столицы запланированы работы на сетях электроснабжения.

С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

  • Новороссийская, 3/1, 3/7, 3/11, 9, 9/1, 9/3, 11, 13/1, 27, 31, 140, 154, 210, 210/2, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1;
  • Уральская, 75/1, 77, 93, 95, 95/1, 95/2, 98/3, 95/4, 104, 106, 136/4;
  • Лизы Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
  • Красных Партизан, 1/а, 1/б, 1/2, 2/2, 4, 8/1, 16, 25, 25/1, 36, 42;
  • Ставропольская, 181, 228, 248, 250, 252, 252/3, 254, 268, 268/2;
  • Тургенева, 189, 191, 193, 203, 203/А, 205;
  • Автолюбителей, 2, 8/1, 9, 13, 15/8;
  • Алма-Атинская, 57, 70, 85, 99;
  • 70 лет Октября, 20/2, 20/3;
  • Харьковская, 30, 61, 69;
  • Меланжевая, 6, 6/а, 6/1;

  • Аэродромная, 132, 168;
  • Морская, 54/2;
  • Калинина, 1;
  • Селезнева, 16;
  • Кубанская, 45;
  • Краснознаменная, 1/2;
  • Киевская, 33;
  • Рождественская набережная, 47;
  • Дорожный пер., 2/а;
  • Почтовое отделение, 37, 73;
  • Гидростроителей, 2, 13;
  • Игнатова, 61, 63, 65;
  • Трудовой Славы, 1/1, 8, 9, 9/1;
  • Крупской, 2/а;
  • Угловая, 3;
  • Бородинская, 131/1, 131/2;
  • Мира, 2, 4/2;
  • Рымнинская, 31;

  • Ратной Славы, 17, 21, 23;
  • Измаильская, 2, 3, 5;
  • Комарова, 44, 50;
  • Стасова, 21;
  • 1-й пр. Стасова, 57, 57/2;
  • 2-й пр. Стасова, 64;
  • Старокубанская, 91, 121;
  • Айвазовского, 98, 100, 117/1;
  • Бургасская, 54/4, 56, 82.

За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

Читайте также: ТЭС «Ударная» за год дала югу России около 3,5 млн МВт/часэлектроэнергии.

