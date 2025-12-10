Жители 38 улиц в Краснодаре останутся без света 11 декабря
Общество
10.12.2025 21:01
В четверг в разных частях краевой столицы запланированы работы на сетях электроснабжения.
С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:
- Новороссийская, 3/1, 3/7, 3/11, 9, 9/1, 9/3, 11, 13/1, 27, 31, 140, 154, 210, 210/2, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1;
- Уральская, 75/1, 77, 93, 95, 95/1, 95/2, 98/3, 95/4, 104, 106, 136/4;
- Лизы Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;
- Красных Партизан, 1/а, 1/б, 1/2, 2/2, 4, 8/1, 16, 25, 25/1, 36, 42;
- Ставропольская, 181, 228, 248, 250, 252, 252/3, 254, 268, 268/2;
- Тургенева, 189, 191, 193, 203, 203/А, 205;
- Автолюбителей, 2, 8/1, 9, 13, 15/8;
- Алма-Атинская, 57, 70, 85, 99;
- 70 лет Октября, 20/2, 20/3;
- Харьковская, 30, 61, 69;
- Меланжевая, 6, 6/а, 6/1;
- Аэродромная, 132, 168;
- Морская, 54/2;
- Калинина, 1;
- Селезнева, 16;
- Кубанская, 45;
- Краснознаменная, 1/2;
- Киевская, 33;
- Рождественская набережная, 47;
- Дорожный пер., 2/а;
- Почтовое отделение, 37, 73;
- Гидростроителей, 2, 13;
- Игнатова, 61, 63, 65;
- Трудовой Славы, 1/1, 8, 9, 9/1;
- Крупской, 2/а;
- Угловая, 3;
- Бородинская, 131/1, 131/2;
- Мира, 2, 4/2;
- Рымнинская, 31;
- Ратной Славы, 17, 21, 23;
- Измаильская, 2, 3, 5;
- Комарова, 44, 50;
- Стасова, 21;
- 1-й пр. Стасова, 57, 57/2;
- 2-й пр. Стасова, 64;
- Старокубанская, 91, 121;
- Айвазовского, 98, 100, 117/1;
- Бургасская, 54/4, 56, 82.
За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.
Читайте также: ТЭС «Ударная» за год дала югу России около 3,5 млн МВт/часэлектроэнергии.