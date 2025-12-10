Жители 38 улиц в Краснодаре останутся без света 11 декабря

В четверг в разных частях краевой столицы запланированы работы на сетях электроснабжения.

С 9:00 до 17:00 электричество отключат на улицах:

Новороссийская, 3/1, 3/7, 3/11, 9, 9/1, 9/3, 11, 13/1, 27, 31, 140, 154, 210, 210/2, 216, 220, 220/А, 226, 232, 232/1;

Уральская, 75/1, 77, 93, 95, 95/1, 95/2, 98/3, 95/4, 104, 106, 136/4;

Лизы Чайкиной, 1, 1/3, 1/5, 1/15, 2, 4/1, 4/6, 6/1, 8/2, 14, 15, 16, 17;

Красных Партизан, 1/а, 1/б, 1/2, 2/2, 4, 8/1, 16, 25, 25/1, 36, 42;

Ставропольская, 181, 228, 248, 250, 252, 252/3, 254, 268, 268/2;

Тургенева, 189, 191, 193, 203, 203/А, 205;

Автолюбителей, 2, 8/1, 9, 13, 15/8;

Алма-Атинская, 57, 70, 85, 99;

70 лет Октября, 20/2, 20/3;

Харьковская, 30, 61, 69;

Меланжевая, 6, 6/а, 6/1;

Аэродромная, 132, 168;

Морская, 54/2;

Калинина, 1;

Селезнева, 16;

Кубанская, 45;

Краснознаменная, 1/2;

Киевская, 33;

Рождественская набережная, 47;

Дорожный пер., 2/а;

Почтовое отделение, 37, 73;

Гидростроителей, 2, 13;

Игнатова, 61, 63, 65;

Трудовой Славы, 1/1, 8, 9, 9/1;

Крупской, 2/а;

Угловая, 3;

Бородинская, 131/1, 131/2;

Мира, 2, 4/2;

Рымнинская, 31;

Ратной Славы, 17, 21, 23;

Измаильская, 2, 3, 5;

Комарова, 44, 50;

Стасова, 21;

1-й пр. Стасова, 57, 57/2;

2-й пр. Стасова, 64;

Старокубанская, 91, 121;

Айвазовского, 98, 100, 117/1;

Бургасская, 54/4, 56, 82.

За дополнительной информацией следует обращаться в диспетчерскую службу «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66, сообщает ЕДДС Краснодара.

