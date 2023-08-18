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Жители 21 улицы на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-21-ulitsy-na-severe-krasnodara-ostalis-bez-sveta-iz-za-krupnoj-avarii
Жители 21 улицы на севере Краснодара остались без света из-за крупной аварии
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Электроэнергию в Прикубанском округе отключили утром 18 августа из-за повреждения на линии.

Оказались обесточены ПС «СВ-303» и 41 трансформаторная подстанция. Без света временно остались жители улиц: 40-летия Победы, 1-го Мая, Российской, Солнечной, Есенина, Агрохимической, Гомельской, Ангарской, Аксайской, Красюка, Микешина, Кармалина, Кухаренко, Мальгерба, Пирогова, Вербной, Алмазной, Елецкой, Гулика, Климова и Вербной.

На месте аварии работает бригада энергетиков. Время восстановления подачи электричества в Калинино уточняется, сообщает ЕДДС Краснодара.

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