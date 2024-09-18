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Жители 14 улиц в Краснодаре останутся без воды 19 сентября

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-14-ulits-v-krasnodare-ostanutsya-bez-vody-19-sentyabrya
Жители 14 улиц в Краснодаре останутся без воды 19 сентября
Фото pexels.com

В Краснодаре 19 сентября с 10:00 до 14:00 в коттеджном поселке «Николино Парк» отключат воду.

В частности, воды не будет на следующих улицах:

  • Хамазана Гизатуллина
  • Николая Чечетко
  • Бовкуна
  • Тушева
  • Савелия Носова
  • Ивана Игнатенко
  • Тита Кононеца
  • Гранта Авакяна
  • Николая Жугана
  • Василия Некрасова
  • Александра Назаренко.

Также с 23:00 19 сентября до 6:00 20 сентября отключат водоснабжение по адресам:

  • Красная, 168, 170, 172, 174, 176
  • Хакурате, 3, 5, 7, 10/1, 10/2, 12
  • Коммунаров, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 209а.

Дополнительную информацию жители города могут получить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 8 (861) 220-28-38 и 8 (861) 217-03-33.

Кроме того, 19 сентября с 9:00 до 17:00 запланировано отключение света в хуторе Ленина на улице Наримановской, 20 (в корпусах с первого по четвертый), сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: горячую воду отключат на 2 недели в 13 микрорайоне Новороссийска.

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