Жители 14 улиц в Краснодаре останутся без воды 19 сентября

В Краснодаре 19 сентября с 10:00 до 14:00 в коттеджном поселке «Николино Парк» отключат воду.

В частности, воды не будет на следующих улицах:

Хамазана Гизатуллина

Николая Чечетко

Бовкуна

Тушева

Савелия Носова

Ивана Игнатенко

Тита Кононеца

Гранта Авакяна

Николая Жугана

Василия Некрасова

Александра Назаренко.

Также с 23:00 19 сентября до 6:00 20 сентября отключат водоснабжение по адресам:

Красная, 168, 170, 172, 174, 176

Хакурате, 3, 5, 7, 10/1, 10/2, 12

Коммунаров, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 209а.

Дополнительную информацию жители города могут получить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 8 (861) 220-28-38 и 8 (861) 217-03-33.

Кроме того, 19 сентября с 9:00 до 17:00 запланировано отключение света в хуторе Ленина на улице Наримановской, 20 (в корпусах с первого по четвертый), сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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