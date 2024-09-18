Жители 14 улиц в Краснодаре останутся без воды 19 сентября
Происшествия
18.09.2024 20:55
В Краснодаре 19 сентября с 10:00 до 14:00 в коттеджном поселке «Николино Парк» отключат воду.
В частности, воды не будет на следующих улицах:
- Хамазана Гизатуллина
- Николая Чечетко
- Бовкуна
- Тушева
- Савелия Носова
- Ивана Игнатенко
- Тита Кононеца
- Гранта Авакяна
- Николая Жугана
- Василия Некрасова
- Александра Назаренко.
Также с 23:00 19 сентября до 6:00 20 сентября отключат водоснабжение по адресам:
- Красная, 168, 170, 172, 174, 176
- Хакурате, 3, 5, 7, 10/1, 10/2, 12
- Коммунаров, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 209а.
Дополнительную информацию жители города могут получить в диспетчерской службе ООО «Краснодар Водоканал» по телефонам: 8 (861) 220-28-38 и 8 (861) 217-03-33.
Кроме того, 19 сентября с 9:00 до 17:00 запланировано отключение света в хуторе Ленина на улице Наримановской, 20 (в корпусах с первого по четвертый), сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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