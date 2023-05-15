Жители 10 улиц остались без света из-за энергоаварии в Краснодаре
Происшествия
15.05.2023 10:19
Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 15 мая в 10:02.
В результате повреждения на линии 6/10 кВ отключились 11 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Петра Метальникова, Бескровного, Ивана Рослого, Бахчиванджи, Жигуленко, Кожедуба, Пономаренко, Арбатской, Российской и Симонова.
На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
Читайте также: аварийное отключение оставило без света три дачных поселка под Краснодаром.