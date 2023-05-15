Жители 10 улиц остались без света из-за энергоаварии в Краснодаре

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 15 мая в 10:02.

В результате повреждения на линии 6/10 кВ отключились 11 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Петра Метальникова, Бескровного, Ивана Рослого, Бахчиванджи, Жигуленко, Кожедуба, Пономаренко, Арбатской, Российской и Симонова.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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