Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Жители 10 улиц остались без света из-за энергоаварии в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiteli-10-ulits-ostalis-bez-sveta-iz-za-energoavarii-v-krasnodare
Жители 10 улиц остались без света из-за энергоаварии в Краснодаре
Фото Burak K, pexels.com

Сообщение об аварийном отключении электроэнергии в Прикубанском округе поступило из ЕДДС Краснодара 15 мая в 10:02.

В результате повреждения на линии 6/10 кВ отключились 11 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались жители улиц Петра Метальникова, Бескровного, Ивана Рослого, Бахчиванджи, Жигуленко, Кожедуба, Пономаренко, Арбатской, Российской и Симонова.

На месте работает аварийная бригада, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: аварийное отключение оставило без света три дачных поселка под Краснодаром.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 16 мая
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
Бессонница имеет причины: что категорически нельзя делать перед сном
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
С 1 июня WhatsApp перестанет работать, но не у всех. У кого именно?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Окрошка: квас, кефир или минералка?
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Японские ученые обнаружили «разговор» грибов после дождя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях