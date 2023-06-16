Жителей Туапсе приглашают выложить свечами масштабную инсталляцию ко Дню памяти и скорби

Патриотическая акция «Огненные картины войны» пройдет 21 июня в 20:00 на центральной площади города.

«Жителей и гостей Туапсе приглашают выложить свечами масштабную огненную инсталляцию — изображение военной машины», — сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Принять участие в патриотической акции ко Дню памяти и скорби могут все желающие.

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