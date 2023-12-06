Жителей Сочи предупредили о лавинопасности в предгорных и горных районах курорта

С 18:00 6 декабря до 18:00 7 декабря в горах Сочи выше 1 тыс. 500 м прогнозируют слабую лавинную опасность

По поручению мэра курорта Алексея Копайгородского все городские службы переведены на усиленный режим работы.

Жителей и гостей города призвали воздержаться от походов в горы в этот период и не выезжать в горный кластер на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.

В случае ЧС рекомендуется обращаться по номеру 112, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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