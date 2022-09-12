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Жителей Сочи испугал редкий паук-альбинос

Общество
12.09.2022 15:33
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-sochi-ispugal-redkij-pauk-albinos
Жителей Сочи испугал редкий паук-альбинос
Фото t.me/love_sochi/19578

В городе-курорте 10 сентября местные жители заметили редкого паука-альбиноса. Его фотографию опубликовали в социальных сетях. Опасно ли это членистоногое, рассказал зоолог Владимир Гладун.

По словам специалиста, на фотографии паук из семейства пауков-бокоходов или пауков-крабов. На Кубани они встречаются в парках и скверах, их часто можно заметить на цветах, где они ловят насекомых.

«Ловчие сети они не плетут. Для человека они не опасны. Белый каракурт относится к совершенно другому семейству пауков, а именно — пауки-тенетники. Представители этого семейства плетут ловчие сети, с помощью которых ловят свою добычу», — отметил Владимир Гладун.

Зоолог отметил, что это точно не белый каракурт. Такие пауки не живут в России, только в Северной Африке, Ближнем Востоке и Средней Азии. Каракурты живут в степях и полупустынях, их нельзя встретить на цветах, так как они строят свои гнезда у почвы.

«Сочи находится в зоне субтропических причерноморских лесов. Каракурты там обитать не могут по определению. Они там просто не выживут», — цитирует специалиста «АиФ — Юг».

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