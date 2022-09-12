Жителей Сочи испугал редкий паук-альбинос
В городе-курорте 10 сентября местные жители заметили редкого паука-альбиноса. Его фотографию опубликовали в социальных сетях. Опасно ли это членистоногое, рассказал зоолог Владимир Гладун.
По словам специалиста, на фотографии паук из семейства пауков-бокоходов или пауков-крабов. На Кубани они встречаются в парках и скверах, их часто можно заметить на цветах, где они ловят насекомых.
«Ловчие сети они не плетут. Для человека они не опасны. Белый каракурт относится к совершенно другому семейству пауков, а именно — пауки-тенетники. Представители этого семейства плетут ловчие сети, с помощью которых ловят свою добычу», — отметил Владимир Гладун.
Зоолог отметил, что это точно не белый каракурт. Такие пауки не живут в России, только в Северной Африке, Ближнем Востоке и Средней Азии. Каракурты живут в степях и полупустынях, их нельзя встретить на цветах, так как они строят свои гнезда у почвы.
«Сочи находится в зоне субтропических причерноморских лесов. Каракурты там обитать не могут по определению. Они там просто не выживут», — цитирует специалиста «АиФ — Юг».
Читайте также: в нацпарке Сочи предупредили о пробуждении тарантулов лучистых.
- 85 лет Краснодарскому краю: что будем праздновать?
- В Анапе мужчины в камуфляжной форме избили водителя на дороге
- В Сочи спасатели эвакуировали туристку, повредившую ногу по дороге к водопаду Чудо-Красотка
- Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
- Казаки из отряда «Кубань» отразили атаку противника на Красный Лиман
- «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?