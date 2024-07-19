Жителей Новороссийска предупредили об учениях со стрельбами в морпорту 20 июля

Дежурные силы Новороссийской военно-морской базы запланировали учения в акватории морского порта на утро субботы.

С 11:00 до 13:00 военные будут отрабатывать на практике комплекс действий по защите от нападения безэкипажных катеров и дронов противника. В рамках учений проведут стрельбы из артиллерийской установки с молов Военной гавани, сообщает МЦУ Новороссийска.

В связи с этим местных жителей и туристов просят сохранять спокойствие при громких звуках стрельбы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранним утром 18 июля в Новороссийске звучали сирены из-за атаки безэкипажных катеров. В 7:24 сигнал тревоги отменили.

Позднее в Минобороны РФ сообщили, что прошедшей ночью в Черном море уничтожили 10 безэкипажных катеров.