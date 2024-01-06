Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах в Черном море 6 января

Силы Новороссийской военно-морской базы 6 января будут проводить учения в акватории Цемесской бухты.

В период с 10:00 до 13:00 военные моряки выполнят учебные стрельбы в Черном море.

Жителей и гостей Новороссийска призвали сохранять спокойствие, следить за сообщениями средств массовой информации, радио и телевидения, а также не паниковать и доверять только официальным источникам информации.

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