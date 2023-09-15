Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в морпорту 16 сентября

В этот день в акватории порта города-героя силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения.

В связи с этим в районе морского порта с 11:00 до 13:00 будут слышны звуки стрельб.

Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных СМИ, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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