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Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в морпорту 16 сентября

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-novorossijska-predupredili-o-strelbah-v-morportu-16-sentyabrya
Жителей Новороссийска предупредили о стрельбах в морпорту 16 сентября
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В этот день в акватории порта города-героя силы Новороссийской военно-морской базы будут проводить учения.

В связи с этим в районе морского порта с 11:00 до 13:00 будут слышны звуки стрельб.

Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять информации только из официальных СМИ, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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