Жителей Натухаевской предупредили о проблемах со светом до середины декабря

На территории станицы начали ремонтные работы для регулирования напряжения на трансформаторных подстанциях. Из-за этого жители Натухаевской столкнулись с временными ограничениями электроснабжения.

Энергетики меняют силовые трансформаторы, переводя класс напряжения с 6 кВ на 10 кВ.

Капитальный ремонт сетей в населенном пункте проводят из-за снижения пропускной способности линий. Потребления электричества в Натухаевской в последние годы заметно выросло из-за активной застройки домами.

Завершить ремонт электросети в станице планируют к середине декабря. Энергетики попросили жителей Натухаевской с населением около 13 тыс. человек с пониманием отнестись к ограничениям в подаче электричества, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце сентября жители станицы Натухаевской в Новороссийске несколько дней были без электричества из-за крупной аварии.