Жителей Кубани призвали поддержать финалистку конкурса «Учитель года России»

Преподаватель русского языка и литературы Евгения Константинова представляет Краснодарский край на федеральном конкурсе «Учитель года России — 2023».

По словам вице-губернатора Кубани Анны Миньковой, началось онлайн-голосование, в котором все желающие до 3 октября могут посмотреть видеовизитки участников конкурса и отдать свой голос за понравившегося педагога с помощью чат-бота в соцсети «ВКонтакте».

«Есть возможность единожды отдать свой голос за одного из 89 финалистов конкурса «Учитель года России — 2023». С помощью фильтров можно выбрать регион и визитную карточку педагога. Давайте вместе поддержим Евгению Владимировну!» — написала Минькова в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 17 марта выбрали лучшего педагога Краснодарского края. Звание заслужила преподаватель русского языка и литературы краснодарской гимназии № 25 Евгения Константинова.