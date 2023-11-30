Жителей Краснодара призвали не смывать влажные салфетки в канализацию

Огромную «тканевую пробку» из влажных салфеток извлекли из канализационных колодцев на пересечении улиц Российской и Солнечной.

Разлив фекальных стоков на пересечении Российской и Солнечной регулярно происходит после дождя. Чаще всего причиной засоров становятся влажные салфетки. Попадая в трубы, они создают тканевые пробки и затрудняют водоотведение.

Очередной прорыв канализации затопил двор 86-летней пенсионерки. О фонтане из фекальных стоков на Российской, 280 рассказали в соцсетях местные жители.

«В тот же день Служба спасения выехала на место и помогла устранить проблему. Подобная ситуация может произойти и в вашем доме, если не соблюдать банальные правила использования канализации», — сообщает МЦУ Краснодара в Telegram.

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