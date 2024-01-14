Жителей Краснодара приглашают на экскурсию по собору Александра Невского
Общество
14.01.2024 13:09
Перед Крещением жители и гости краевой столицы, записавшись, смогут посетить экскурсию по храму святого благоверного князя Александра Невского.
Бесплатную двухчасовую экскурсию проведут 18 января. Начало — в 12:00.
Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (861) 218-97-77.
Посетителям расскажут об истории здания и его архитектурных особенностях, познакомят с внутренним убранством и иконостасом. Кроме того, штатный пономарь расскажет о святынях собора, истории и традициях празднования Крещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Экскурсию организуют Туристско-информационный центр Краснодара и Войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского.
Читайте также: когда отмечают Крещение Господне, история и традиции праздника.