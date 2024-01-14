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Жителей Краснодара приглашают на экскурсию по собору Александра Невского

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodara-priglashayut-na-ekskursiyu-po-soboru-aleksandra-nevskogo?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Жителей Краснодара приглашают на экскурсию по собору Александра Невского
Фото Александра Райко

Перед Крещением жители и гости краевой столицы, записавшись, смогут посетить экскурсию по храму святого благоверного князя Александра Невского.

Бесплатную двухчасовую экскурсию проведут 18 января. Начало — в 12:00.

Для участия необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (861) 218-97-77.

Посетителям расскажут об истории здания и его архитектурных особенностях, познакомят с внутренним убранством и иконостасом. Кроме того, штатный пономарь расскажет о святынях собора, истории и традициях празднования Крещения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара. 

Экскурсию организуют Туристско-информационный центр Краснодара и Войсковой собор святого благоверного князя Александра Невского.

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