Жителей Краснодара приглашают к участию во Всероссийском экомарафоне

Для участия в марафоне «Переработка «Сдай макулатуру — спаси дерево» нужно собрать более 300 кг макулатуры и оставить заявку на сайте акции до 28 ноября.

Участвовать в акции могут учебные заведения, предприятия, общественные организации, компании и прочие учреждения. По результатам акции составят «зеленый» рейтинг муниципалитетов.

Акцию проводят в формате соревнований между городами и районами Кубани. Цель марафона — привлечь внимание к проблеме ресурсосбережения, стимулировать развитие вторичной переработки отходов и заставить задуматься об излишнем использовании природных ресурсов.

На вторичную переработку принимают газеты, глянцевые журналы, тетради, офисную и крафт-бумагу, тетради и бумажную упаковку, а также книги, которые не представляют литературной ценности.

Прием гофрокартона невозможен из-за его малой удельной плотности — транспортировка такого материала экологически и экономически нецелесообразна из-за большого объема и малого веса.

Экомарафон проводят при поддержке министерства природных ресурсов Краснодарского края, минобразования и краундфандинг проекта «Подари Дерево», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

