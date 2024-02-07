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Жителей Краснодара предупредили об усилении ветра до 25 м/с

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodara-predupredili-ob-usilenii-vetra-do-25-m-s
Жителей Краснодара предупредили об усилении ветра до 25 м/с
Фото пресс-службы администрации Сочи

Сильный ветер прогнозируют в краевом центре 7 и 8 февраля.

По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть западной четверти с порывами 15–20 м/с, в отдельных районах южной части 20–25 м/с.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных служб – «112», сообщает ЕДДС Краснодара.

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