Жителей Краснодара предупредили об усилении ветра до 25 м/с
Общество
07.02.2024 07:41
Сильный ветер прогнозируют в краевом центре 7 и 8 февраля.
По прогнозам синоптиков, ветер будет дуть западной четверти с порывами 15–20 м/с, в отдельных районах южной части 20–25 м/с.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по телефону 214-33-36 и по Единому номеру вызова экстренных служб – «112», сообщает ЕДДС Краснодара.
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