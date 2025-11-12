Жителей Краснодара предупредили о включении сирен 13 ноября

В четверг во Дворце спорта «Олимп» в краевой столице пройдут тактико-специальные учения.

Их проведут в соответствии с планом основных мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во время учений включат системы оповещения населения.

Сигнал «Внимание всем!» прозвучит в промежуток с 15:00 до 15:30, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Жителей краевой столицы просят сохранять спокойствие, оставаться дома или на рабочих местах.

Читайте также: почти сотню новых сирен оповещения о ЧС установят до конца года в Краснодаре. В разных районах краевой столицы до конца 2025 года появятся 90 новых электросирен и ретранслятор.

Сейчас в Краснодаре функционируют 233 муниципальные и 132 региональные сирены. Процесс обновления городской системы оповещения стартовал в 2023 году, когда установили 105 устройств.

