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Жителей Краснодара попросили не гулять по ночам в парках из-за обработки от клещей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitelej-krasnodara-poprosili-ne-gulyat-po-nocham-v-parkah-iz-za-obrabotki-ot-kleshhej
Жителей Краснодара попросили не гулять по ночам в парках из-за обработки от клещей
Фото unsplash.com

Жителей просят воздержаться от посещения парковых территорий города с 23:00 до 6:00. Обработка от насекомых-вредителей запланирована на период с 7 по 9 августа.

Обработки от клещей специалисты проведут в шести городских парках:

— Солнечном Острове;

— Чистяковской Роще;

— имени 30-летия Победы на Затоне;

— Городском Саду;

— Рождественском парке;

— парке «Старая Кубань».

Всего в краевой столице за летний сезон обработают от клещей и комаров около 400 га общественных территорий. Используемые при этом средства безопасны для людей, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

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