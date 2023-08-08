Жителей Краснодара попросили не гулять по ночам в парках из-за обработки от клещей
Общество
08.08.2023 11:19
Жителей просят воздержаться от посещения парковых территорий города с 23:00 до 6:00. Обработка от насекомых-вредителей запланирована на период с 7 по 9 августа.
Обработки от клещей специалисты проведут в шести городских парках:
— Солнечном Острове;
— Чистяковской Роще;
— имени 30-летия Победы на Затоне;
— Городском Саду;
— Рождественском парке;
— парке «Старая Кубань».
Всего в краевой столице за летний сезон обработают от клещей и комаров около 400 га общественных территорий. Используемые при этом средства безопасны для людей, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.
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