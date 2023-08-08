Жителей Краснодара попросили не гулять по ночам в парках из-за обработки от клещей

Жителей просят воздержаться от посещения парковых территорий города с 23:00 до 6:00. Обработка от насекомых-вредителей запланирована на период с 7 по 9 августа.

Обработки от клещей специалисты проведут в шести городских парках:

— Солнечном Острове;

— Чистяковской Роще;

— имени 30-летия Победы на Затоне;

— Городском Саду;

— Рождественском парке;

— парке «Старая Кубань».

Всего в краевой столице за летний сезон обработают от клещей и комаров около 400 га общественных территорий. Используемые при этом средства безопасны для людей, сообщает ЕДДС Краснодара в Telegram.

Читайте также: На Кубани выросла заболеваемость боррелиозом. Как защитить себя от укусов клещей.