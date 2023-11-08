Жителей Краснодара напугал подозрительный летающий объект в небе

Летательный аппарат заметили днем 8 ноября в районе улицы Тихорецкой. Он был виден из разных районов города: со стороны ТРК «СБС Мегамолл», микрорайонов «Панорама» и Школьный.

Появление летательного аппарата в небе вызвало волнение у граждан. Некоторые из них предположили, что это может быть беспилотник.

Оказалось, что замеченный в небе летающий объект — это комплекс высотного наблюдения на базе привязного аэростата «Око», запущенный росгвардейцами.

«Уважаемые граждане! Сегодня в Краснодаре на территории одного из подразделений Росгвардии проходят плановые учения. Просим вас не беспокоиться», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.