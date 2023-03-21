Жителей Краснодара 21 марта приглашают стать донорами крови

Сдать кровь можно в мобильном комплексе станции переливания до 14:00 на Главной городской площади.

Также кровь можно сдать в пункте переливания на улице Димитрова, 166 по тому же графику.

Стать донором может практически каждый здоровый человек старше 18 лет. Процедура безопасна и не занимает много времени.

Кровь также можно сдать в другие дни — в станции переливания на улице Димитрова доноров принимают с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00.

Уточнить противопоказания и рекомендации для сдачи можно на сайте станции переливания крови и в регистратуре с 9:00 до 15:00 по номеру 8 (861) 233-72-11.

Доноров, которые сдали кровь 40 и более раз или плазму 60 и более раз, награждают знаком «Почетный донор России». Это дает право на получение социальных льгот, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в рамках донорской акции «Капля крови — ради жизни» в Краснодаре на Главной городской площади с 8:30 работает мобильный медпункт.