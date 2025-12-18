Жителей Горячего Ключа приглашают на прием краевых онкологов 19 декабря

Акция «Кубань против рака» состоится в рамках Всероссийской недели ответственного отношения к здоровью.

Зачастую злокачественные новообразования дают о себе знать на поздних стадиях. Раннее выявление и своевременное лечение повышают шанс на выздоровление. Именно поэтому необходимо регулярно проходить обследования.

Краевые онкологи будут принимать 19 декабря по адресу: улица Пушкина, 3.

При подозрении на рак врачи направят пациентов на дообследование. В случае подтверждения диагноза районный онколог даст направление на дальнейшее лечение.

«Прошлый прием наших онкологов проходил в Тихорецком районе. Там осмотрели 53 человека, признаки злокачественных новообразований выявили у 14 пациентов», — отметил главный врач Клинического онкологического диспансера № 1 Роман Мурашко.

Борьба с онкологическими заболеваниями относится к одному из основных вопросов нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

