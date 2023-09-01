Жителей Геленджика призвали помочь в устранении последствий лесного пожара

Экологическая акция начнется 2 сентября в 8:00. Участников собирают в переулке Саинкова, 1.

Всех желающих приглашают прийти и убрать скопившийся на Маркотхе мусор.

«Если вы хотите помочь в устранении последствий пожара на Маркотхском хребте, приглашаем вас принять участие в очистке лесополосы от бытового и природного мусора», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии Геленджика.

Всех, кто планирует принять участие в экоакции, просят оставить контакты в онлайн-форме. Это необходимо, чтобы рассчитать нужное количество мешков и перчаток. Всю интересующую информацию можно уточнить по телефонам: +7(938)425-0-240 или 8(86141)5-91-41.

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