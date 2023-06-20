Жителей аварийных домов переселят в восемь новых многоквартирников в Хадыженске

Строительство новых домов планируют завершить до 1 сентября. Расселение из аварийного жилого фонда проводят по нацпроекту «Жилье и городская среда».

По словам вице-губернатора Андрея Прошунина, восемь новых многоквартирных домов появится на улицах Черноморской и Школьной. Переселенцам из аварийного жилья предоставят в них более 45 квартир.

Всего в Апшеронском районе и Сочи возводят 19 домов, в которых получат квартиры переселенцы. На Кубани по адресной программе расселили уже более 3 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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