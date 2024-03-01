Житель Туапсе 19 раз выстрелил в знакомого и три года скрывался от следствия

Открывшего стрельбу на многолюдной улице Туапсе осенью 2020 года мужчину задержали в Краснодаре в январе текущего года.

Мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство, совершенном общеопасным способом.

По данным следствия, вечером 26 сентября 2020 года 31-летний местный житель на улице с большим скоплением людей не менее 19 раз выстрелил в своего знакомого, который перед этим ударил ножом его брата. Довести преступный умысел до конца стрелку помешали прибывшие на место полицейские. Злоумышленник скрылся. Мужчине, получившему множественные огнестрельные ранения, своевременно оказали медпомощь, он выжил.

Подозреваемого удалось задержать в январе текущего года в Краснодаре. На него завели уголовное дело, он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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