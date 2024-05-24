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Житель Сочи получил 8 суток ареста за экстремистский комментарий в интернете

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-sochi-poluchil-8-sutok-aresta-za-ekstremistskij-kommentarij-v-internete
Житель Сочи получил 8 суток ареста за экстремистский комментарий в интернете
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Нарушителя выявили и привлекли к административной ответственности полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Правоохранители обнаружили на странице группового чата комментарий, содержащий лозунги экстремистского содержания. Автором оказался 26-летний житель Адлера.

На молодого человека завели административный протокол. Центральный районный суд Сочи признал его виновным и назначил наказание в виде восьми суток административного ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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