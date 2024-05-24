Житель Сочи получил 8 суток ареста за экстремистский комментарий в интернете
Происшествия
24.05.2024 09:58
Нарушителя выявили и привлекли к административной ответственности полицейские совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.
Правоохранители обнаружили на странице группового чата комментарий, содержащий лозунги экстремистского содержания. Автором оказался 26-летний житель Адлера.
На молодого человека завели административный протокол. Центральный районный суд Сочи признал его виновным и назначил наказание в виде восьми суток административного ареста, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: в Сочи приезжий из Магаданской области получил 10 суток за нацистские татуировки.