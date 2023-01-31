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Житель Северского района 20 лет хранил найденные в лесу оружие и боеприпасы

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-severskogo-rajona-20-let-hranil-najdennye-v-lesu-oruzhie-i-boepripasy
Видео пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В доме 49-летнего мужчины полицейские обнаружили карабин, пистолет, обрез охотничьего ружья, два прибора для бесшумной стрельбы, более 1 кг пороха и около 950 патронов различного калибра.

По данным следствия, оружие и боеприпасы подозреваемый нашел в лесу в 2002 году и 20 лет незаконно хранил в своем доме в Северском районе.

На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование завершили, дело передали в суд. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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