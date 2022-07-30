Житель Самары продал кубанцу старые сварочные очки под видом диагностического оборудования
Происшествия
30.07.2022 12:55
Жертвой мошенника стал житель Тимашевского района. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело.
По данным полиции, 36-летний житель Самары разместил объявления о продаже диагностического оборудования. Товар за 18 тыс. рублей приобрел житель Тимашевского района. Когда посылка пришла, в ней оказались две пары старых советских сварочных очков, которые не представляют материальной ценности.
В отношении мошенника возбудили уголовное дело. На период следствия мужчина находился под подпиской о невыезде. Материалы направили в суд, злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
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