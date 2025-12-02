Житель Кубани погасил долг по алиментам, чтобы не лишиться микроавтобуса

Житель Краснодарского края долгое время уклонялся от алиментов и не участвовал в воспитании несовершеннолетней дочери. В итоге сумма задолженности по алиментам превысила 700 тыс. рублей.

Исполнительное производство находилось в отделе судебных приставов по Крыловскому и Павловскому району. За систематическую неуплату судебный пристав составил в отношении безответственного гражданина административный протокол. Суд назначил нарушителю штраф.

Через ГИБДД приставы установили, что у должника имеется микроавтобус. Так как задолженность по алиментам мужчина не оплачивал, приставы в ходе рейда установили местонахождение автомобиля, составили акт описи и ареста.

Осознав серьезность ситуации, мужчина полностью погасил задолженность по алиментам. Деньги были перечислены на содержание ребенка, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Краснодарскому краю.

