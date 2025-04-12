Житель Кропоткина ответит в суде за наркотики и попытку подкупа полицейского

Прокуратура Кавказского района направила в суд уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику полиции.

Прокурор Каневского района утвердил обвинительное заключение в отношении 53-летнего жителя Кропоткина. Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 228 и ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ — в незаконном приобретении наркотиков в значительном размере, а также в попытке дать взятку должностному лицу за заведомо незаконное бездействие.

По данным следствия, в октябре 2024 года обвиняемый заказал через интернет синтетическое наркотическое вещество. Он получил информацию от неизвестного лица (его дело выделено в отдельное производство) о месте закладки наркотика, после чего забрал его. Вскоре после этого мужчину задержали сотрудники полиции. При личном досмотре у него было изъято 0,35 грамма вещества, что квалифицируется как значительный размер.

После установления личности и вызова в отдел полиции, подозреваемый попытался избежать уголовной ответственности, предложив взятку сотруднику ОМВД Кавказского района. Полицейский отказался принять деньги и сообщил о произошедшем своему руководству. Мужчину задержали.

Преступник признал вину в полном объёме. На время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. Дело передано в Кропоткинский городской суд. Обвиняемому грозит до восьми лет лишения свободы.

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