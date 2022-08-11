Житель Краснодарского края похитил у соседей двух коров и продал их
Происшествия
11.08.2022 09:32
Полицейские Белореченского района по подозрению в краже животного задержали 37-летнего мужчину.
В полицию обратился местный житель и сообщил о том, что у него пропала корова, которая паслась в лесу в станице Черниговской. Сотрудники полиции провели проверку и задержали 37-летнего местного жителя. Мужчину доставили в отдел, где он признался в том, что корову похитил и продал, а деньги потратил на личные нужды.
Полицейские установили, что таким же образом злоумышленник украл еще одну корову. Ущерб составил около 100 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Читайте также: житель Белореченского района украл двух быков из чужого сарая.
Популярные новости
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Туапсе торжественно встретили миллионного туриста
- В Госдуме предложили ужесточить наказание за «голые» прогулки в общественных местах
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- В Анапе девушка утонула во время плавания на SUP-доске
ТОП 5 НОВОСТЕЙ