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Житель Краснодарского края похитил у соседей двух коров и продал их

Происшествия
11.08.2022 09:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodarskogo-kraya-pohitil-u-sosedej-dvuh-korov-i-prodal-ih
Житель Краснодарского края похитил у соседей двух коров и продал их
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Полицейские Белореченского района по подозрению в краже животного задержали 37-летнего мужчину.

В полицию обратился местный житель и сообщил о том, что у него пропала корова, которая паслась в лесу в станице Черниговской. Сотрудники полиции провели проверку и задержали 37-летнего местного жителя. Мужчину доставили в отдел, где он признался в том, что корову похитил и продал, а деньги потратил на личные нужды.

Полицейские установили, что таким же образом злоумышленник украл еще одну корову. Ущерб составил около 100 тыс. рублей. Возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемому грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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