Житель Краснодара заплатит штраф за листовки, дискредитирующие российскую армию

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Листовки, содержание которых дискредитирует Вооруженные Силы РФ, 31-летний местный житель расклеивал на улице Шоссе Нефтяников.

Полицейские задержали нарушителя. В отношении него составили административный протокол.

Ленинский районный суд Краснодара назначил мужчине административный штраф в размере 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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