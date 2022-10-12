Житель Краснодара заплатит штраф за листовки, дискредитирующие российскую армию
Происшествия
12.10.2022 18:02
Листовки, содержание которых дискредитирует Вооруженные Силы РФ, 31-летний местный житель расклеивал на улице Шоссе Нефтяников.
Полицейские задержали нарушителя. В отношении него составили административный протокол.
Ленинский районный суд Краснодара назначил мужчине административный штраф в размере 15 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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