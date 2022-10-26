Житель Краснодара за грубость избил собутыльника палкой до разрыва селезенки

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В полицию Центрального округа Краснодара поступило сообщение о том, что в больницу доставили 35-летнего краснодарца с телесными повреждениями. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом носа, ушиб головы и разрыв селезенки.

Полицейские начали проверку по факту причинения тяжкого вреда здоровью. Они выяснили, что пострадавший и его знакомый распивали спиртное. В ходе застолья мужчина нецензурно оскорбил собутыльника. В ответ тот нанес оппоненту многочисленные удары деревянной палкой по голове и туловищу. После этого злоумышленник скрылся. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался ранее судимый за торговлю наркотиками 31-летний житель Краснодара. Мужчину задержали. Он признался в содеянном и пояснил, что избил товарища за грубые оскорбления.

На подозреваемого завели уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по городу Краснодару.

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