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Житель Краснодара выходил обессиленную чайку из Феодосии

Общество
09.08.2022 10:54
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-krasnodara-vyhodil-obessilennuyu-chajku-iz-feodosii
Житель Краснодара выходил обессиленную чайку из Феодосии

Птицу прозвали Бака. Сейчас она живет в квартире и легко поддается дрессировке, рассказал орнитолог-любитель Андрей.

Кубанец подобрал чайку обессиленной, она не могла летать. В ветеринарной клинике сказали, что переломов нет, но птице нужно восстановиться и набрать вес. Сейчас она ест практически все, но за рыбу душу отдаст, поделился мужчина.

Эти кадры прислали на редакционный номер 8-918-120-60-00 в WhatsApp. Если у вас тоже есть необычные видео, отправляйте в мессенджер «Кубань 24».

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