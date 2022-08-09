Житель Краснодара выходил обессиленную чайку из Феодосии
Общество
09.08.2022 10:54
Птицу прозвали Бака. Сейчас она живет в квартире и легко поддается дрессировке, рассказал орнитолог-любитель Андрей.
Кубанец подобрал чайку обессиленной, она не могла летать. В ветеринарной клинике сказали, что переломов нет, но птице нужно восстановиться и набрать вес. Сейчас она ест практически все, но за рыбу душу отдаст, поделился мужчина.
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