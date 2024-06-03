Житель Краснодара сломал бетоном обе ноги незнакомцу, подошедшему к его забору

Инцидент произошел в микрорайоне Гидростроителей. В обстоятельствах произошедшего теперь разбираются правоохранители.

В полицию поступила информация из больницы о поступлении пациента с тяжкими травмами. Мужчине сломали обе ноги. Полицейские выяснили, что накануне у пострадавшего был конфликт с 42-летним местным жителем. Его задержали и доставили в отдел МВД.

Мужчина рассказал, что во время застолья услышал подозрительный шум возле своего частного дома. Он вышел и увидел у забора компанию незнакомцев. Между ними произошла ссора. Во время конфликта хозяин дома схватил бетонный блок и семь раз ударил им незнакомца по ногам.

На мужчину завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью по ч. 2 ст. 111 УК РФ. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД Краснодара.

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