Житель Кореновского района устроил дрифт и справил нужду на центральной площади

Инцидент произошел 16 марта на центральной площади поселка Новоберезанского.

Предварительно, 37-летний местный житель за рулем автомобиля Daewoo нарушил правила дорожного движения, устроив дрифт-шоу на площади, а после и общественный порядок — мужчина вышел из машины и справил нужду в общественном месте.

Действия лихача на камеру запечатлели неравнодушные жители, видео опубликовали в соцсетях. По публикации правоохранители установили и задержали нарушителя.

В отношении мужчины составили 7 административных материалов, ему грозит административный арест до 15 суток, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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