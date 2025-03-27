Житель Анапы потерял банковскую карту и лишился 900 тыс. рублей

В Анапе в полицию обратился местный житель и сообщил о том, что с его банковской карты похитили крупную сумму денег.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили личность человека, причастного к краже. Им оказался 38-летний анапчанин. Подозреваемого задержали на одной из улиц города-курорта.

Выяснилось, что злоумышленник обманом завладел банковской картой пострадавшего и несколькими транзакциями снял в банкомате 900 тыс. рублей. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело о краже, ему грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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