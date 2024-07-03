Житель Анапы экскаватором копал песчаную дюну на пляже

Информация о том, что в районе поселка Джемете на дюнах работает строительная техника, появилась днем 3 июля в соцсетях.

На видеозаписи запечатлен экскаватор, разрывающий дюны на пляжной территории перед новой территорией «Сибур». Журналисты газеты «Анапское Черноморье» направили это видео в городское ОМВД.

В полиции Анапы тут же отреагировали на это сообщение. На место происшествия приехали участковые полиции. Сотрудники полиции застали экскаватор за работой. В отношении 48-летнего водителя, жителя села Гайкодзор, составили административный протокол о нарушении спецрежима на хозяйственную и другую деятельность на прибрежной защитной полосе водного объекта.

По факту нанесения ущерба анапским дюнам в полиции проводят проверку, материалы которой направят в Азово-черноморскую природоохранную прокуратуру, сообщает ОМВД Анапы в Telegram.

Читайте также: в Анапе неизвестные украли очередную песчаную дюну.