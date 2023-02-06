Житель Абинского района организовал наркопритон в доме своей сестры

Сведения о том, что 46-летний мужчина устроил наркопритон в жилом доме, полицейские Абинского района получили оперативным путем. При проверке информация подтвердилась.

Выяснилось, что мужчина жил в доме своей сестры и систематически предоставлял жилье наркозависимым для употребления запрещенных веществ. Оплату принимал наркотиками и алкоголем. В ходе осмотра дома полицейские обнаружили предметы для приготовления и употребления наркотиков со следами запрещенных веществ.

Кроме того, правоохранители установили причастность подозреваемого к краже смартфона у местного жителя.

За организацию притона и кражу на мужчину завели уголовное дело. Ему грозит до шести лет лишения свободы. В настоящее время он находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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