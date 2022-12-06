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Жильцы пострадавшего после авиакрушения дома в Ейске начали получать компенсации за аренду жилья

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhiltsy-postradavshego-posle-aviakrusheniya-doma-v-ejske-nachali-poluchat-kompensatsii-za-arendu-zhilya
Видео канала «Кубань 24»

Размер компенсаций определяется исходя из количества комнат, находящихся в собственности гражданина.

Это 10, 13, 15 и 17 тыс. рублей соответственно за одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Денежная помощь начисляется с момента подачи заявления. Их начали принимать с 16 ноября.

Поэтому за последний месяц осени жильцы получат уменьшенную сумму, но уже за декабрь она будет полной. Отмечается, что если у пострадавшего есть другое жилье в Ейске в собственности, выплаты не положены. Сейчас заявление на компенсацию аренды написали жилицы 126 квартир из 182.

Чуть более 40 человек решили проживать в пункте временного размещения. Заявления продолжат принимать и дальше до завершения аварийно-восстановительных работ. Телефон для справок в Ейске: 4-52-48.

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