Жильцы пострадавшего после авиакрушения дома в Ейске начали получать компенсации за аренду жилья
Общество
06.12.2022 21:33
Размер компенсаций определяется исходя из количества комнат, находящихся в собственности гражданина.
Это 10, 13, 15 и 17 тыс. рублей соответственно за одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры. Денежная помощь начисляется с момента подачи заявления. Их начали принимать с 16 ноября.
Поэтому за последний месяц осени жильцы получат уменьшенную сумму, но уже за декабрь она будет полной. Отмечается, что если у пострадавшего есть другое жилье в Ейске в собственности, выплаты не положены. Сейчас заявление на компенсацию аренды написали жилицы 126 квартир из 182.
Чуть более 40 человек решили проживать в пункте временного размещения. Заявления продолжат принимать и дальше до завершения аварийно-восстановительных работ. Телефон для справок в Ейске: 4-52-48.
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